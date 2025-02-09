Работа в Азове — какие условия предлагают деловодам

"Азову" нужны деловоды — какую предлагают зарплату
Бригада "Азов" ищет на работу деловодов. Потенциальные кандидаты на должность должны уметь работать с компьютером, а также иметь понимание принципов деловодства. Платить обещают от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 7 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности на должности деловода будет входить:
- осуществление учета, ведения и хранения документации;
- организация и ведение делопроизводства;
- контроль за соблюдением сроков обработки и исполнения документов;
- работа с электронными базами данных и специализированными программами;
- взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;
- ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- ответственность и дисциплинированность.
- знание и умение работать с ПК (программы MS Office).
- знание и понимание принципов делопроизводства.
В свою чоередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме кромеэтой вакансии бригада "Азов" ищет водителей бензовозов. Для устройства необходимо иметь водительское удостоверение категории С и Е, а также опыт работы от 2 лет.
Также бойцы предлагают работу сварщикам металла. Кандидаты на должность должны иметь не менее года опыта работы, а также иметь знания и умения в этой области.
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