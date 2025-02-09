Работа в Азове — какие условия предлагают деловодам

Военные с ноутбуком: Фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Бригада "Азов" ищет на работу деловодов. Потенциальные кандидаты на должность должны уметь работать с компьютером, а также иметь понимание принципов деловодства. Платить обещают от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 7 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности на должности деловода будет входить:

осуществление учета, ведения и хранения документации;

организация и ведение делопроизводства;

контроль за соблюдением сроков обработки и исполнения документов;

работа с электронными базами данных и специализированными программами;

взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;

ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

ответственность и дисциплинированность.

знание и умение работать с ПК (программы MS Office).

знание и понимание принципов делопроизводства.

В свою чоередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме кромеэтой вакансии бригада "Азов" ищет водителей бензовозов. Для устройства необходимо иметь водительское удостоверение категории С и Е, а также опыт работы от 2 лет.

Также бойцы предлагают работу сварщикам металла. Кандидаты на должность должны иметь не менее года опыта работы, а также иметь знания и умения в этой области.