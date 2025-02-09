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"Азову" нужны деловоды — какую предлагают зарплату

9 февраля 2025 03:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают деловодам
Военные с ноутбуком: Фото: Силы территориальной обороны ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" ищет на работу деловодов. Потенциальные кандидаты на должность должны уметь работать с компьютером, а также иметь понимание принципов деловодства. Платить обещают от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 7 февраля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности на должности деловода будет входить:

  • осуществление учета, ведения и хранения документации;
  • организация и ведение делопроизводства;
  • контроль за соблюдением сроков обработки и исполнения документов;
  • работа с электронными базами данных и специализированными программами;
  • взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;
  • ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • ответственность и дисциплинированность.
  • знание и умение работать с ПК (программы MS Office).
  • знание и понимание принципов делопроизводства.

В свою чоередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме кромеэтой вакансии бригада "Азов" ищет водителей бензовозов. Для устройства необходимо иметь водительское удостоверение категории С и Е, а также опыт работы от 2 лет.

Также бойцы предлагают работу сварщикам металла. Кандидаты на должность должны иметь не менее года опыта работы, а также иметь знания и умения в этой области.

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