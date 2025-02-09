Робота в Азов — які умови пропонують діловодам

"Азову" потрібні діловоди — яку пропонують зарплату
Бригада "Азов" шукає на роботу діловодів. Потенційні кандидати на посаду повинні вміти працювати з комп'ютером, а також мати розуміння принципів діловодства. Платитимуть обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 7 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків на посаді діловода входитиме:
- здійснення обліку, ведення та збереження документації;
- організація та ведення діловодства;
- контроль за дотриманням термінів обробки й виконання документів;
- робота з електронними базами даних та спеціалізованими програмами;
- взаємодія з іншими підрозділами для отримання необхідної інформації;
- ведення відомостей про кадровий склад батальйону та зміни.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- відповідальність і дисциплінованість.
- знання й вміння працювати з ПК (програми MS Office).
- знання та розуміння принципів діловодства.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, що крім крім цієї вакансії бригада "Азов" шукає водіїв бензовозів. Для влаштування необхідно мати водійське посвідчення категорії С та Е, а також досвід роботи від 2 років.
Також бійці пропонують роботу зварювальникам металу. Кандидати на посаду повинні мати щонайменше рік досвіду, а також знання та вміння у цій галузі.
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