Робота в Азов — які умови пропонують діловодам

Військові з ноутбуком: Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Бригада "Азов" шукає на роботу діловодів. Потенційні кандидати на посаду повинні вміти працювати з комп'ютером, а також мати розуміння принципів діловодства. Платитимуть обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 7 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків на посаді діловода входитиме:

здійснення обліку, ведення та збереження документації;

організація та ведення діловодства;

контроль за дотриманням термінів обробки й виконання документів;

робота з електронними базами даних та спеціалізованими програмами;

взаємодія з іншими підрозділами для отримання необхідної інформації;

ведення відомостей про кадровий склад батальйону та зміни.

Підійде кандидат на посаду, який має:

відповідальність і дисциплінованість.

знання й вміння працювати з ПК (програми MS Office).

знання та розуміння принципів діловодства.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім крім цієї вакансії бригада "Азов" шукає водіїв бензовозів. Для влаштування необхідно мати водійське посвідчення категорії С та Е, а також досвід роботи від 2 років.

Також бійці пропонують роботу зварювальникам металу. Кандидати на посаду повинні мати щонайменше рік досвіду, а також знання та вміння у цій галузі.