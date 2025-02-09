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"Азову" потрібні діловоди — яку пропонують зарплату

9 лютого 2025 03:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують діловодам
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Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" шукає на роботу діловодів. Потенційні кандидати на посаду повинні вміти працювати з комп'ютером, а також мати розуміння принципів діловодства. Платитимуть обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 7 лютого, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія діловода у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків на посаді діловода входитиме:

  • здійснення обліку, ведення та збереження документації;
  • організація та ведення діловодства;
  • контроль за дотриманням термінів обробки й виконання документів;
  • робота з електронними базами даних та спеціалізованими програмами;
  • взаємодія з іншими підрозділами для отримання необхідної інформації;
  • ведення відомостей про кадровий склад батальйону та зміни.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • відповідальність і дисциплінованість.
  • знання й вміння працювати з ПК (програми MS Office).
  • знання та розуміння принципів діловодства.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім крім цієї вакансії бригада "Азов" шукає водіїв бензовозів. Для влаштування необхідно мати водійське посвідчення категорії С та Е, а також досвід роботи від 2 років.

Також бійці пропонують роботу зварювальникам металу. Кандидати на посаду повинні мати щонайменше рік досвіду, а також знання та вміння у цій галузі.

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