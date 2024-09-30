Работа в Азов — на фронт приглашают автоэлектриков

Автоэлектрик. Фото иллюстративное: katrin-auto.kiev.ua

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Необходимо иметь опыт, умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием. Заработная плата будет составлять до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 29 сентября.

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В бригаде уточнили, что ищут специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое обеспечение и в бригадную артиллерийскую группу.

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, на днях ранее мы писали, что "Азов" предлагает работу врачам безотлагательных состояний. Чтобы претендовать на должность, необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт.

Кроме того, бригада ищет в свои ряды специалистов, умеющих сваривать металлические конструкции.