Работа в Азов — на фронт запрошують автоелектриків

Автоэлектрик. Фото иллюстративное: katrin-auto.kiev.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Необхідно мати досвід, вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням. Заробітна плата становитиме до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 29 вересня.

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У бригаді уточнили, що шукають фахівців у наступні підрозділи: інженерно-саперна рота, танкова рота, тилове забезпечення та в бригадну артилерійську групу.

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки автоелектриків входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, днями раніше ми писали, що "Азов" пропонує роботу лікарям невідкладних станів. Щоб претендувати на посаду, необхідно мати вищу медичну освіту та досвід.

Крім того, бригада шукає у свої лави фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції.