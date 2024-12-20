Работа в Азов — какие условия предлагают автоэлектрикам

"Азову" нужны автоэлектрики — какая зарплата и требования
Бригада "Азов" ищет на работу автоэлектриков. Кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 20 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Для того, чтобы устроиться нужно иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы и соответствовать ряду других требований.
Также бойцы предлагают работу водителям автобусов. Потенциальные кандидаты должны иметь права категории D и DE и умение ремонтировать транспортные средства.
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