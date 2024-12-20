Работа в Азов — какие условия предлагают автоэлектрикам

Автоэлектрик. Иллюстративное фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригада "Азов" ищет на работу автоэлектриков. Кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 20 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Для того, чтобы устроиться нужно иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы и соответствовать ряду других требований.

Также бойцы предлагают работу водителям автобусов. Потенциальные кандидаты должны иметь права категории D и DE и умение ремонтировать транспортные средства.