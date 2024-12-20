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"Азову" потрібні автоелектрики — яка зарплата та вимоги

20 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам
Автоелектрик. Ілюстративне фото: katrin-auto.kiev.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" шукає на роботу автоелектриків. Кандидати повинні мати відповідні знання та досвід роботи від одного року. За виконання робіт платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 20 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію автоелектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

  • діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
  • монтаж та заміна електричних компонентів;
  • виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
  • використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Для влаштування треба мати водійське посвідчення категорії С та Е, досвід роботи та відповідатиме низці інших вимог.

Також бійці пропонують роботу водіям автобусів. Потенційні кандидати повинні мати права категорії D та DE, а також вміння ремонтувати транспортні засоби.

ЗСУ робота гроші полк "Азов" зарплатня війна в Україні

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