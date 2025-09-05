Работа в Азове - какие условия предлагают аналитикам разведки

Военный управляет дроном. Фото: Украинская правда

Бригада "Азов" ищет в свои ряды аналитиков разведки. От потенциальных кандидатов требуется уверенное пользоваться компьютером, навыки программирования, опыт в IT и прочее. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в четверг, 4 сентября, на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;

учет и ведение служебной документации;

контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;

навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;

опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;

опыт OSINT;

является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" ищет медиков эвакуационного отделения. Кандидатам надо иметь опыт работы, а образование будет преимуществом.

Кроме того, что бригада приглашает работать людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже про медицинских кураторов.