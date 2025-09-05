Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб "Азову" потрібні аналітики розвідки — скільки платять

"Азову" потрібні аналітики розвідки — скільки платять

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Військовий управляє дроном. Фото: Українська правда

Бригада "Азов" шукає у свої ряди аналітиків розвідки. Від потенційних кандидатів вимагається впевнене користуватися комп'ютером, навички програмування, досвід в IT та інше. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у четвер, 4 вересня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама
Читайте також:
"Азову" потрібні аналітики розвідки — скільки платять - фото 1
Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" шукає медиків евакуаційного відділення. Кандидатам треба мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.

Крім того, що бригада запрошує працювати людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації