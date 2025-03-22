Работа в Азове — какие условия предлагают аналитикам разведки

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет специалистов на должность аналитиков разведки. Потенциальные кандидаты должны уверенно пользоваться компьютером, иметь навыки программирования или опыт в IT и ряде других важных аспектов. За выполнение работы обещают платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в понедельник, 21 марта, на сайте поиска работы Work.ua.

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Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;

учет и ведение служебной документации;

контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;

навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;

опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;

опыт OSINT;

является уверенным пользователем ПК;

В то же время бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, недавно мы писали, что кроме этой вакансии "Азов" приглашает на работу электросварщиков. Для устройства необходимо иметь опыт работы, пригодность к военной службе и готовность работать в зоне боевых действий.

Также мы сообщали, что бойцы предлагают работу водителям с правами категории С и СЕ. Желающие устроиться, должны иметь опыт вождения и навыки ремонта транспортных средств.