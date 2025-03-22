Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукають фахівців на посаду аналітиків розвідки. Потенційні кандидати повинні впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування або досвід в IT, а також в низці інших важливих аспектах. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 21 березня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;

облік та ведення службової документації;

контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;

навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;

досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;

досвід OSINT;

є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу електрозварників. Для влаштування необхідно мати досвід роботи, придатність до військової служби та готовність працювати в зоні бойових дій.

Також ми повідомляли, що бійці пропонують роботу водіям з правами категорії С та СЕ. Бажаючі влаштуватися, повинні мати досвід водіння та навички ремонту транспортних засобів.