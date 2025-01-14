Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает строителям-разнорабочим

Разнорабочий. Фото иллюстративное: pracafoton.pl

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют строить. Речь идет о строителях-разнорабочих.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 11 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности строителя в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Строитель-разнорабочий должен обустраивать инженерные фортификационные сооружения.

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые умеют физически работать, не имеют алкогольной и наркотической зависимостей.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" есть вакансия фотографа. Занять эту должность может человек, который умеет фотографировать и обрабатывать фотографии.

Также нужны люди, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в автомобилях. На должности автоэлектрика в полку "Азов" за месяц можно зарабатывать до 125 тысяч гривен.