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"Азов" запрошує різноробочих — нова вакансія в полку

14 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує будівельникам-різноробочим
Різноробочий. Фото ілюстративне: pracafoton.pl
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють будувати. Йдеться про будівельників-різноробочих.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 11 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки будівельника в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Будівельник-різноробочий має облаштовувати інженерні фортифікаційні споруди.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які вміють фізично працювати, не мають алкогольної й наркотичної залежностей.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" є вакансія фотографа. Обійняти цю посаду може людина, яка вміє фотографувати та обробляти світлини.

Також потрібні люди, які вміють діагностувати та виправляти несправності в автомобілях. На посаді автоелектрика в полку "Азов" за місяць можна заробляти до 125 тисяч гривень.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці

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