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"Азов" шукає людей, які вміло фотографують — вакансія в полку

13 січня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фотографам
Фотограф. Фото ілюстративне: pixabay.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють фотографувати та обробляти світлини. Йдеться про фотографів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 10 січня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фотографа в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Фотограф має проводити фотозйомки та обробляти фотоматеріали.

Обійняти посаду фотографа в "Азові" може людина, яка має навички проведення предметної та каталожної зйомки, вміє працювати з освітленням, знає програми Adobe Photoshop і Lightroom. Також для влаштування на роботу фахівцю знадобляться сформоване портфоліо робіт, обладнання для роботи та досвід обробки фотографій, ретуш і корекції кольору.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Щомісячна зарплата становитиме 27 тисяч гривень. Якщо обов'язки доведеться виконувати в зоні бойових дій, за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, на фронті потрібні люди, які вміють діагностувати та виправляти несправності в автомобілях. На посаді автоелектрика в полку "Азов" за місяць можна заробляти до 125 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що в "Азов" потрібні бухгалтери розрахункової групи. Щоб обійняти цю посаду, треба знати бухгалтерські програми та вміти вести документацію. Щомісячна зарплата становитиме до 29 тисяч гривень.

робота Нацгвардія полк "Азов" вакансії військовослужбовці фотографи

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05:10 Нова тактика ЗСУ знижує боєздатність армії РФ, — ISW

04:30 Як замінити мобілізацію на рекрутинг — думка військового

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

04:21 Сирський показав відео, як ЗСУ знищують окупантів та їх техніку

03:55 Стало відомо, скільки ППО збила ворожих цілей за тиждень

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