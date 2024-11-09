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"Азов" приглашает на работу танкистов — какая зарплата

9 ноября 2024 04:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают танкистам
Танкисты бригады "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает специалистов на должность "водителя-механика танка". В полку готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта. Обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 7 ноября.

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Вакансия танкиста в бригаде "Азов".
Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов в танковом батальоне будет входить:

  • знание строения, технических возможностей, правил эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;
  • удержание машины в постоянной боевой готовности к действиям;
  • умелое вождение ее в любое время года и время суток.

Подойдет кандидат на должность, у которого есть:

  • желание учиться;
  • мотивация;
  • готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны водители, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны специалистов по строительству. На фронте нужны люди, которые умеют строить инженерные постройки.

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