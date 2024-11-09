Работа в Азов — какие условия предлагают танкистам

"Азов" приглашает на работу танкистов — какая зарплата
Бригада спецназначения "Азов" приглашает специалистов на должность "водителя-механика танка". В полку готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта. Обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 7 ноября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов в танковом батальоне будет входить:
- знание строения, технических возможностей, правил эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;
- удержание машины в постоянной боевой готовности к действиям;
- умелое вождение ее в любое время года и время суток.
Подойдет кандидат на должность, у которого есть:
- желание учиться;
- мотивация;
- готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полк "Азов" нужны водители, которые имеют водительское удостоверение категории С и СЕ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.
Также бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны специалистов по строительству. На фронте нужны люди, которые умеют строить инженерные постройки.
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