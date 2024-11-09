Робота в Азов — які умови пропонують танкістам

Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує фахівців на посаду "водія-механік танка". У полку готові розглянути кандидатів без бойового досвіду. Обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 7 листопада.

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Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:

знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;

утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;

уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.

Підійде кандидат на посаду, який має:

бажання вчитися;

вмотивованість;

готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.