Робота в Азов — які умови пропонують танкістам

"Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує фахівців на посаду "водія-механік танка". У полку готові розглянути кандидатів без бойового досвіду. Обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 7 листопада.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:
- знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
- утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;
- уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- бажання вчитися;
- вмотивованість;
- готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"
Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.
Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.
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