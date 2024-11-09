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"Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

9 листопада 2024 04:03
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують танкістам
Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує фахівців на посаду "водія-механік танка". У полку готові розглянути кандидатів без бойового досвіду. Обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 7 листопада.

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Вакансія танкіста у бригаді "Азов".
Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:

  • знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
  • утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;
  • уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • бажання вчитися;
  • вмотивованість;
  • готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони фахівців з будівництва. На фронті потрібні люди, що вміють будувати інженерні споруди.  

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