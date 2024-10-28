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"Азов" запрошує на роботу хірургів — скільки платять

28 жовтня 2024 03:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують хірургам
Медик ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу торакальних хірургів. Кандидатам необхідно мати вищу освіту та досвід роботи. Платитимуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 28 жовтня.

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Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки торакальних хірургів входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медична освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні бойові медики, які зможуть навчати інших військових. Зокрема, маються на увазі інструктори із тактичної медицини.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати автомобілем, трактором або екскаватором. Мова йде про трактористів обслуговуючого складу квартирно-експлуатаційного забезпечення.

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