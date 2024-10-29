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"Азов" приглашает на работу медиков — какие условия и зарплата

29 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают медикам эвакуационного отделения батальона
Военные медики. Фото: "АЗОВ"
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу медиков эвакуационного отделения батальона. Кандидаты должны иметь опыт работы, специальное или медицинское образование будет преимуществом. Платить будут от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 28 октября.

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Вакансия врача в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности медиков эвакуационного отделения батальона будет входить:

  • работа в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона;
  • предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;
  • периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • организация рабочего места в эвакуационном транспорте;
  • контроль оснащения эвакуационного транспорта;
  • сбор и обработка санитарных данных.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • опыт работы на этапах эвакуации раненых;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • среднее специальное/высшее медицинское образование будет преимуществом;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.

Также бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны торакальных хирургов. Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы.

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