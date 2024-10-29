Работа в Азов — какие условия предлагают медикам эвакуационного отделения батальона

Военные медики. Фото: "АЗОВ"

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу медиков эвакуационного отделения батальона. Кандидаты должны иметь опыт работы, специальное или медицинское образование будет преимуществом. Платить будут от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 28 октября.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности медиков эвакуационного отделения батальона будет входить:

работа в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона;

предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;

периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

организация рабочего места в эвакуационном транспорте;

контроль оснащения эвакуационного транспорта;

сбор и обработка санитарных данных.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

опыт работы на этапах эвакуации раненых;

опыт работы с ургентными пациентами;

среднее специальное/высшее медицинское образование будет преимуществом;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

соблюдение принципов доказательной медицины;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.

Также бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны торакальных хирургов. Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы.