Работа в Азов — какие условия предлагают медикам эвакуационного отделения батальона

"Азов" приглашает на работу медиков — какие условия и зарплата
Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу медиков эвакуационного отделения батальона. Кандидаты должны иметь опыт работы, специальное или медицинское образование будет преимуществом. Платить будут от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 28 октября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности медиков эвакуационного отделения батальона будет входить:
- работа в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона;
- предоставление неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;
- периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- организация рабочего места в эвакуационном транспорте;
- контроль оснащения эвакуационного транспорта;
- сбор и обработка санитарных данных.
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- опыт работы на этапах эвакуации раненых;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- среднее специальное/высшее медицинское образование будет преимуществом;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.
Также бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны торакальных хирургов. Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы.
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