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"Азов" запрошує на роботу медиків — які умови та зарплата

29 жовтня 2024 03:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують медикам евакуаційного відділення батальйону
Військові медики. Фото: "АЗОВ"
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу медиків евакуаційного відділення батальйону. Кандидатам необхідно мати досвід роботи, спеціальна або медична освіта буде перевагою. Платити будуть від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 28 жовтня.

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Вакансія медика у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки медиків евакуаційного відділення батальйону входитиме:

  • робота в складі евакуаційної бригади медичного пункту батальону;
  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на гусеничній та колісній техніці;
  • періодичне чергування на пункті сортування поранених;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • організація робочого простору в евакуаційному транспорті;
  • контроль оснащення евакуаційного транспорту;
  • збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи на етапах евакуації поранених;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • середня спеціальна/вища медична освіта буде перевагою;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні бойові медики, які зможуть навчати інших військових. Зокрема, маються на увазі інструктори із тактичної медицини.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони торакальних хірургів. Кандидатам необхідно мати вищу освіту та досвід роботи. 

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