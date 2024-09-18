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"Азов" приглашает на работу мастеров беспилотников — какие требования и условия

18 сентября 2024 03:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в "Азов" — на фронт приглашают мастеров дронов
Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу мастеров БПЛА. От кандидатов необходима готовность проходить службу в зоне боевых действий и опыт ремонта электротехники. За выполнение работ можно получать до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 15 сентября.

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Работа в "Азове"

В частности, в обязанности мастера дронов будет входить:

  • аппаратная и программная модернизация БПЛА;
  • ремонт и обслуживание БПЛА;
  • анализ проблем и поиск решений по их устранению;
  • разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • готовность проходить службу в зоне боевых действий;
  • наличие опыта по обслуживанию и ремонту электроники;
  • понимание базовых принципов схемотехники;
  • умение читать электрические схемы будет преимуществом;
  • владение английским на уровне необходимом для понимания технической документации будет преимуществом;
  • опыт управления БПЛА будет преимуществом;
  • базовый пехотный опыт будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

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