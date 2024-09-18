Работа в "Азов" — на фронт приглашают мастеров дронов

Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" приглашает на работу мастеров БПЛА. От кандидатов необходима готовность проходить службу в зоне боевых действий и опыт ремонта электротехники. За выполнение работ можно получать до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 15 сентября.

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В частности, в обязанности мастера дронов будет входить:

аппаратная и программная модернизация БПЛА;

ремонт и обслуживание БПЛА;

анализ проблем и поиск решений по их устранению;

разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

готовность проходить службу в зоне боевых действий;

наличие опыта по обслуживанию и ремонту электроники;

понимание базовых принципов схемотехники;

умение читать электрические схемы будет преимуществом;

владение английским на уровне необходимом для понимания технической документации будет преимуществом;

опыт управления БПЛА будет преимуществом;

базовый пехотный опыт будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы: