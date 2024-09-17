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На фронте нужны особые хирурги — кого приглашают в полк "Азов"

17 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает абдоминальным и торакальным хирургам
Медик 3 ОШБр. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделениях специалистов с высшим медицинским образованием. Речь идет об абдоминальных и торакальных хирургах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 15 сентября.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Входящий в обязанности абдоминального, торакального хирурга в "Азове"

Хирург должен оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады и сопровождать находящихся в тяжелом состоянии пациентов в лечебные учреждения. Такой специалист организует работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта, собирает и обрабатывает санитарные данные. Среди периодических обязанностей ассистирование в проведении учений медиков подразделений и дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают людей с высшим образованием от двух лет по специальности и с ургентными пациентами. Специалист должен быть готов к работе по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, внесению активного вклада в развитие медицинской службы бригады, участию в медицинском планировании, регулярному обучению и повышению квалификации. От кандидата ожидают умения выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке, соблюдение принципов доказательной медицины и стремление приблизить качественную помощь к раненым.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту. Денежное довольствие будет составлять от 25 до 120 тысяч в зависимости от поставленной задачи и региона работы. За пребывание в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату – 3 300 гривен. Возможен перевод на эту должность действующих военнослужащих. В момент нахождения вне зоны боевых действий медики будут проходить профильное обучение.

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