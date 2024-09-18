Робота в "Азов" — на фронт запрошують майстрів дронів

"Азов" запрошує на роботу майстрів безпілотників — які вимоги та умови
18 вересня 2024 03:26
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Бригада "Азов" запрошує на роботу майстрів БпЛА. Від кандидатів необхідна готовність проходити службу у зоні бойових дій та досвід ремонту електротехніки. За виконання робіт можна отримувати до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 15 вересня.
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Зокрема, в обов'язки майстра дронів входитиме:
- апаратна та програмна модернізація БПЛА;
- ремонт та обслуговування БПЛА;
- аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;
- розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- готовність проходити службу у зоні бойових дій;
- наявність досвіду з обслуговування та ремонту електроніки;
- розуміння базових принципів схемотехніки;
- вміння читати електричні схеми буде перевагою;
- володіння англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації буде перевагою;
- досвід керування БПЛА буде перевагою;
- базовий піхотний досвід буде перевагою.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
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