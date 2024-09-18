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"Азов" запрошує на роботу майстрів безпілотників — які вимоги та умови

18 вересня 2024 03:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в "Азов" — на фронт запрошують майстрів дронів
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада "Азов" запрошує на роботу майстрів БпЛА. Від кандидатів необхідна готовність проходити службу у зоні бойових дій та досвід ремонту електротехніки. За виконання робіт можна отримувати до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 15 вересня.

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Робота в "Азові"

Зокрема, в обов'язки майстра дронів входитиме:

  • апаратна та програмна модернізація БПЛА;
  • ремонт та обслуговування БПЛА;
  • аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;
  • розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • готовність проходити службу у зоні бойових дій;
  • наявність досвіду з обслуговування та ремонту електроніки;
  • розуміння базових принципів схемотехніки;
  • вміння читати електричні схеми буде перевагою;
  • володіння англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації буде перевагою;
  • досвід керування БПЛА буде перевагою;
  • базовий піхотний досвід буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

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