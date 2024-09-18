Робота в "Азов" — на фронт запрошують майстрів дронів

Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує на роботу майстрів БпЛА. Від кандидатів необхідна готовність проходити службу у зоні бойових дій та досвід ремонту електротехніки. За виконання робіт можна отримувати до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у неділю, 15 вересня.

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Зокрема, в обов'язки майстра дронів входитиме:

апаратна та програмна модернізація БПЛА;

ремонт та обслуговування БПЛА;

аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;

розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.

Підійде кандидат на посаду, який має:

готовність проходити службу у зоні бойових дій;

наявність досвіду з обслуговування та ремонту електроніки;

розуміння базових принципів схемотехніки;

вміння читати електричні схеми буде перевагою;

володіння англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації буде перевагою;

досвід керування БПЛА буде перевагою;

базовий піхотний досвід буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи: