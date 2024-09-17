Сейчас самые популярные профессии в рекрутинговых центрах ВСУ водители и медики

Рекрутинг в ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине действуют рекрутинговые центры, где проводится набор военнообязанных на те вакансии и в те подразделения, которые им нравятся. Но здесь есть одна из проблем — люди переоценивают свои возможности.

Об этом в интервью "Громадському" заявил главный сержант Центра рекрутинга сил терробороны Денис Семирог-Орлик.

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По словам Дениса, многие кандидаты хотят занять тыловые должности и за это их винить нельзя, но часто люди не подходят по своим способностям.

Это касается, например, операторов дронов. Люди приходят и просто не понимают, что с этим дроном делать.

"Из тех, кто хочет стать оператором беспилотника, подходит один из двадцати. Почему так? Потому что они не знают, что это. Насмотрятся ютубчика и считают, что этот чувак весело летает и убивает оккупантов — еще и видео красивое снимает", — говорит сержант Центра рекрутинга.

Денис Семирог-Орлик отмечает, что многие отзывающиеся на вакансии люди затем перестают выходить на связь после того, как начинают понимать всю опасность пребывания на фронте.

Какие профессии самые популярные среди рекрутеров ВСУ

Сержант Центра рекрутинга акцентирует, что сейчас в подразделениях наиболее нужны медики и водители категории С.

По словам Семирога-Орлика, в первую очередь подразделения "разбирают" медиков и водителей категории С. По его словам, такие специалисты даже капризничают при выборе подразделений, ведь на них очень большой спрос.