Работа в Азов — какие условия предлагают хирургам

"Азов" приглашает на работу хирургов — сколько платят
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу торакальных хирургов. Кандидаты должны иметь высшее образование и опыт работы. Обещают платить от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 28 октября.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности торакальных хирургов будет входить:
- предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
- сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
- организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
- периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
- периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
- сбор и обработка санитарных данных
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.
Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, умеющих управлять автомобилем, трактором или экскаватором. Речь идет о трактористах обслуживающего состава квартирно-эксплуатационного обеспечения.
Читайте Новини.LIVE!