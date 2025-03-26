Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает токарям

Токарь. Фото иллюстративное: kha.dcz.gov.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые умеют работать на токарных станках. Речь идет о токарях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 24 марта.

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности токаря в бригаде "Азов"

Токарь должен обрабатывать металлические детали на токарных станках, контролировать качество выполненных работ, участвовать в ремонте и техническом обслуживании военной техники, выполнять точные работы по механической обработке. Также такой специалист изготавливает, ремонтирует и восстанавливает части техники.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 20 до 50 лет, которые имеют опыт работы на СТО или навыки работы по ремонту авто и готовы работать в зоне боевых действий. Чтобы занять должность, нужно уметь исправлять дефекты и проверять техническое состояние механизмов. Также пригодятся навыки обработки металлов, сборки и разборки механизмов.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Сколько будут платить, в объявлении не указывают, однако обычно зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будет 3 300 гривен доплаты, а за месяц можно будет заработать до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны специалисты, которые умеют вести воздушную разведку. Речь идет об операторах БпЛА.

Также в бригаде не хватает стрелков. Занять эту должность могут люди, которые имеют хорошую физическую форму. Предпочтение отдадут кандидатам с боевым опытом.