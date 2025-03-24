Азовці пропонують роботу операторам дронів та обіцяють гарні умови

Боєць ЗСУ запускає дрон. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" шукає у свої підрозділи фахівців, які вестимуть розвідку задля знищення противника. Йдеться про операторів БпЛА.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія в "Азов". Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки оператора БпЛА в бригаді "Азов"

Оператор БпЛА повинен виявляти та знищувати противника, коригувати артилерійський вогонь, вести повітряну розвідку, дешифрувати відеоматеріали, знищувати ворога дронами зі скидами.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду оператора БпЛА в бригаді "Азов" повинна мати теоретичну й базову підготовку з безпілотників (знати складові частини дрона, топографію, пряму трансляцію, антени) та досвід керування БпЛА. На роботу приймуть фізично і психологічно витривалих людей, які готові працювати в зоні активних бойових дій. Перевагу нададуть кандидатам, що мають досвід управління БпЛА під впливом дії РЕБ.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові завдання, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій, але в такому разі за кожен день служби буде доплата — 3 300 гривень щодня. Зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. Можливе переведення на посаду чинних військовослужбовців.

Які ще спеціалісти потрібні в бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для людей, які вміють доносити інформацію. Йдеться про операторів Call-центру.

Також у бригаді бракує DATA-аналітиків. Обійняти цю посаду можуть люди, які знаються на аналізі розвідувальних даних.