Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує токарям

Токар. Фото ілюстративне: kha.dcz.gov.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють працювати на токарних верстатах. Йдеться про токарів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 24 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки токаря у бригаді "Азов"

Токар має обробляти металеві деталі на токарних верстатах, контролювати якість виконаних робіт, брати участь у ремонті й технічному обслуговуванні військової техніки, виконувати точні роботи з механічної обробки. Також такий фахівець виготовляє, ремонтує й відновлює частини техніки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 20 до 50 років, які мають досвід роботи на СТО або навички роботи з ремонту авто й готові працювати в зоні бойових дій. Щоб обійняти посаду, потрібно вміти виправляти дефекти й перевіряти технічний стан механізмів. Також стануть у пригоді навички обробки металів, збирання й розбирання механізмів.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначають, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде 3 300 гривень доплати, а за місяць можна буде заробити до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні фахівці, які вміють вести повітряну розвідку. Йдеться про операторів БпЛА.

Також у бригаді бракує стрільців. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають добру фізичну форму. Перевагу нададуть кандидатам із бойовим досвідом.