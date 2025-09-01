Работа в Азове - какие условия предлагают анестезиологам

Анестезиолог во время операции. Фото иллюстративное: altamedica.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает ищет в свои ряды анестезиологов. Потенциальным кандидатам нужно иметь высшее медицинское образование и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 30 августа, на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности анестезиологов будет входить:

оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение проводить основные анетсезиологические манипуляции (обеспечение проходимости дыхательных путей, респираторная поддержка, регионарная анастезия, катетеризация центральной вены, катетеризация артерии, узи-диагностика, пункция плевральной полости и перикарда);

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" требуются медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.

Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.