Робота в Азов — які умови пропонують анестезіологам

Анестезіолог під час операції. Фото ілюстративне: altamedica.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує шукає у свої ряди анестезіологів. Потенційним кандидатам потрібно мати вищу медичну освіту та досвід роботи від одного року. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у суботу, 30 серпня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків анестезіологів входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.

Підійде кандидат на посаду, який має:

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримання принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.

Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.