Работа в Азове — какую зарплату предлагают хирургам

Хирурги. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей по специальности абдоминальный, торакальный хирург. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. Платить будут от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в среду, 14 мая, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;

сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет на работу медиков эвакуационного отделения. Важно иметь опыт работы по эвакуации, плюсом будет медицинское образование.

Также мы писали, что бойцы ищут специалистов и предлагают работу в должности аналитиков разведки.