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"Азов" шукає у бригаду хірургів — яка зарплата

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Дата публікації: 16 травня 2025 03:26
Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам
Хірурги. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада "Азов" запрошує у свої батальйони та інших підрозділи людей за фахом абдомінальний, торакальний хірург. Потенційні кандидати повинні мати вищу медичну освіту і мінімум два роки досвіду роботи. Платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у середу, 14 травня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти;
  • збір та обробка санітарних даних;

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медичну освіту;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає на роботу медиків евакуаційного відділення. Важливо мати досвід роботи з евакуації, плюсом буде медична освіта.

Також ми писали, що бійці шукають фахівців та пропонують роботу на посаді аналітиків розвідки.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" вакансії війна в Україні
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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