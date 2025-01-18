Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает слесарям механосборочных работ

Шеврон военнослужащего бригады "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют ремонтировать детали и узлы образцов вооружения. Речь идет о слесарях механосборочных работ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в п'пятницу, 17 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности слесаря в бригаде "Азов"

Слюсарь должен разбирать, ремонтировать и заменять изношенные или поврежденные детали и узлы вооружения, собирать узлы и механизмы средней сложности с применением специальных приспособлений. Также такой специалист работает с электроинструментом: осуществляет монтаж и демонтаж, регулирует движущиеся механизмы, отвечает за металлообработку, сверление, сварку, подготавливает элементы под установку.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных, внимательных и пунктуальных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или не менее года работы слесарем 3–4 разряда. Также желательно, чтобы кандидат на должность умел читать чертежи.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия сержанта материального обеспечения. Занять эту должность может человек, который умеет вести учет.

Также в бригаде нужны люди с высшим медицинским образование. На фронте не хватает абдоминальных, торакальных хирургов.