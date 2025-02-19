Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальникам службы РХБЗ

Украинские военные службы РХБЗ. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения руководителей. Речь идет о начальниках службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 11 февраля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности начальников службы РХБЗ

Начальник службы РХБЗ должен подавать заявки по комплектованию подразделений средствами радиационной, химической и биологической защиты, контролировать выполнение задач подчиненных подразделений, вести военную документацию.

На работу приглашают людей, которые готовы работать в условиях полной занятости и имеют от одного года опыта работы.

Условия работы

В объявлении не говорится об условиях труда, однако обычно "Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" есть вакансия танкиста. Занять эту должность может даже человек без боевого опыта. Главное быть мотивированным и хотеть учиться.

Также в бригаде не хватает специалистов по 3D-моделированию и дизайну. На эту должность приглашают людей, которые имеют дизайнерские навыки.