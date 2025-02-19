Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальникам службы РХБЗ

"Азов" ищет начальников — кого именно и какие условия труда
Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения руководителей. Речь идет о начальниках службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 11 февраля.
Обязанности начальников службы РХБЗ
Начальник службы РХБЗ должен подавать заявки по комплектованию подразделений средствами радиационной, химической и биологической защиты, контролировать выполнение задач подчиненных подразделений, вести военную документацию.
На работу приглашают людей, которые готовы работать в условиях полной занятости и имеют от одного года опыта работы.
Условия работы
В объявлении не говорится об условиях труда, однако обычно "Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в "Азове"
Напомним, в "Азове" есть вакансия танкиста. Занять эту должность может даже человек без боевого опыта. Главное быть мотивированным и хотеть учиться.
Также в бригаде не хватает специалистов по 3D-моделированию и дизайну. На эту должность приглашают людей, которые имеют дизайнерские навыки.
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