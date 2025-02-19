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"Азов" шукає начальників — кого саме та які умови праці

19 лютого 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальникам служби РХБЗ
Українські військові служби РХБЗ. Фото ілюстративне: novynarnia.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи керівників. Йдеться про начальників служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 11 лютого.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки начальників служби РХБЗ

Начальник служби РХБЗ має подавати заявки з комплектування підрозділів засобами радіаційного, хімічного та біологічного захисту, контролювати виконання завдань підлеглих підрозділів, вести військову документацію.

На роботу запрошують людей, які готові працювати в умовах повної зайнятості та мають від одного року досвіду роботи.

Умови роботи

В оголошенні не йдеться про умови праці, однак зазвичай "Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансії танкіста. Обійняти цю посаду може навіть людина без бойового досвіду. Головне бути вмотивованим і бажати вчитися.

Також у бригаді бракує фахівців із 3D-моделювання та дизайну. На цю посаду запрошують людей, які мають дизайнерські навички. 

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