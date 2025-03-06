Работа в Азове — какие условия предлагают танкистам

"Азов" ищет на работу танкистов — какие условия и зарплата
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу танкистов. На должность готовы рассмотреть даже кандидатов без опыта, главное — иметь мотивированность и желание учиться. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в понедельник, 3 марта, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов будет входить:
- знание строения, технических возможностей, правил эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;
- содержание машины в постоянной боевой готовности к действиям;
- умелое вождение ее в любое время года и время суток.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- желание учиться;
- мотивированность;
- готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые готовы оказать медицинскую помощь в боевых условиях. Речь идет о санитарах группы спецназначения.
Также бойцы предлагают работу схемотехникам. В частности, "Азову" нужны люди, которые разбираются в схемах беспилотников.
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