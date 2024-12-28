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"Азов" ищет на фронт водителей бензовозов — сколько платят

28 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают водителям бензовозов
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов. Кандидаты должны иметь водительские права категории С и Е, опыт работы от двух лет, а также гражданство Украины. Платить будут от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 27 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии водителя бензовоза в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

В опубликованной вакансии указано, что в обязанности водителей бензовозов будет входить:

  • подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
  • управление АТС;
  • прием нефтепродуктов на базах хранения;
  • контроль качества при приеме нефтепродуктов;
  • обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
  • перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
  • обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
  • доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
  • бережное и грамотное отношение к работе АТС;
  • правильное и своевременное заполнение требуемой документации.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • гражданство Украины;
  • опыт работы водителем бензовоза от 2 лет;
  • наличие водительского удостоверения категории С и Е;
  • ответственность и внимательность к деталям;
  • знание правил дорожного движения и техники безопасности;
  • обязательно без вредных привычек;
  • готовность к работе в зоне боевых действий;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • хорошее состояние здоровья;
  • наличие ADR будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что бригада "Азов" также приглашает на работу водителей с водительским удостоверением категории С и СЕ. Для устройства требуется опыт вождения от одного года, а также навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бойцы предлагают работу тем, кто ремонтирует беспилотники. Потенциальные кандидаты должны иметь техническое средне-специальное образование или опыт работы на смежных специальностях.

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