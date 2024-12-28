Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow "Азов" шукає на фронт водіїв бензовозів — скільки платять arrow

"Азов" шукає на фронт водіїв бензовозів — скільки платять

28 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують водіям бензовозів
Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Кандидати повинні мати водійське посвідчення категорії С та Е, досвід роботи від двох років, а також громадянство України. Платити будуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 27 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азов" шукає на фронт водіїв бензовозів — яку пропонують зарплату - фото 1
Оголошення про вакансію водія бензовоза в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

В опублікованій вакансії вказано, що до обов'язків водіїв бензовозів входитиме:

  • підготовка та огляд АТС перед від'їздом;
  • керування АТС;
  • прийом нафтопродуктів на базах зберігання;
  • контроль якості при прийомі нафтопродуктів;
  • забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;
  • забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;
  • доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;
  • дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;
  • правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • громадянство України;
  • досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;
  • наявність водійського посвідчення категорії С та Е;
  • відповідальність та уважність до деталей;
  • знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;
  • обов’язково без шкідливих звичок;
  • готовність до роботи в зоні бойових дій;
  • відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
  • хороший стан здоров’я;
  • наявність ADR буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнногостану або служба за контрактом;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що бригада "Азов" також запрошує на роботу водіїв із водійським посвідченням категорії С та СЕ. Для влаштування потрібен досвід водіння від одного року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бійці пропонують роботу тим, хто ремонтує безпілотники. Потенційні кандидати необхідно мати технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи на суміжних спеціальностях.

робота гроші полк "Азов" вакансії водії зарплатня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:38 Мобілізація в Україні — що брати новобранцям в навчальний центр

03:54 Атака "шахедів" на Миколаїв — мер розповів про перші наслідки

03:26 "Азов" шукає на фронт водіїв бензовозів — скільки платять

02:45 Фіцо загрожує припинити постачання електроенергії в Україну

Термінова новина

01:49 Атака "Шахедів" на Миколаїв — горить дах будинку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Водій збив патрульного поліції — як покарав суд

Термінова новина

01:31 У Миколаєві пролунали повторні вибухи

01:30 Сирський заявив, що підготовка новобранців має бути два місяці

00:31 У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

00:30 ТЦК шле повістку на e-mail — чи законно це

04:38 Мобілізація в Україні — що брати новобранцям в навчальний центр

03:54 Атака "шахедів" на Миколаїв — мер розповів про перші наслідки

03:26 "Азов" шукає на фронт водіїв бензовозів — скільки платять

02:45 Фіцо загрожує припинити постачання електроенергії в Україну

Термінова новина

01:49 Атака "Шахедів" на Миколаїв — горить дах будинку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Водій збив патрульного поліції — як покарав суд

Термінова новина

01:31 У Миколаєві пролунали повторні вибухи

01:30 Сирський заявив, що підготовка новобранців має бути два місяці

00:31 У Миколаєві пролунали вибухи — що відомо

00:30 ТЦК шле повістку на e-mail — чи законно це

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня