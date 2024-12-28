Робота в Азов — які умови пропонують водіям бензовозів

Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовозів. Кандидати повинні мати водійське посвідчення категорії С та Е, досвід роботи від двох років, а також громадянство України. Платити будуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 27 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

В опублікованій вакансії вказано, що до обов'язків водіїв бензовозів входитиме:

підготовка та огляд АТС перед від'їздом;

керування АТС;

прийом нафтопродуктів на базах зберігання;

контроль якості при прийомі нафтопродуктів;

забезпечення під час доставки безпеки кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

перевезення палива та нафтопродуктів на задані маршрути;

забезпечення безпеки та надійності під час перевезень;

доставка по кількості та якості отриманих нафтопродуктів;

дбайливе і грамотне ставлення до роботи АТС;

правильне і своєчасне заповнення необхідної документації.

Підійде кандидат на посаду, який має:

громадянство України;

досвід роботи водієм бензовозу від 2 років;

наявність водійського посвідчення категорії С та Е;

відповідальність та уважність до деталей;

знання правил дорожнього руху та техніки безпеки;

обов’язково без шкідливих звичок;

готовність до роботи в зоні бойових дій;

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;

хороший стан здоров’я;

наявність ADR буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнногостану або служба за контрактом;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що бригада "Азов" також запрошує на роботу водіїв із водійським посвідченням категорії С та СЕ. Для влаштування потрібен досвід водіння від одного року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бійці пропонують роботу тим, хто ремонтує безпілотники. Потенційні кандидати необхідно мати технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи на суміжних спеціальностях.