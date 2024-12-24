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У "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати БпЛА — вакансія

24 грудня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує радіотехнікам
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: wing.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на ремонті безпілотників. Йдеться про радіотехніків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 23 грудня.

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Обов'язки радіотехніка в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Радіотехінік має ремонтувати системи БпЛА та радіолокаційні станції. На роботу відповідальних і уважних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи на суміжних спеціальностях і готові брати участь у бойових діях.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть щомісяця, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати в полку становлять від 25 тисяч гривень до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакантне місце для абдомінального, торакального хірурга. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати вищу медичну освіту та не менше двох років роботи за спеціальністю та з ургентними пацієнтами.

Також у полку потрібні кухарі. На роботу запрошують людей, які мають професійно-технічну освіту, медичну книжку та знають технологію приготування страв.

Нацгвардія армія полк "Азов" мобілізація вакансії

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01:32 Військовий двічі самовільно залишав службу — як його покарав суд

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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