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"Азов" пропонує роботу водіям — обіцяють гарну зарплату

26 грудня 2024 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Робота в Азові — які умови пропонують водіям з правами категорії С та СЕ
Водій ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Крім того, серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень. 

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua. Також там є вакансія для водіїв категорій D та DE

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Вакансія водія в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Бригаді потрібні люди, які здатні виконувати такі обов'язки:

  • ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);
  • керування легковими транспортними засобами;
  • керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1го року;
  • досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
  • вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій
  • нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає інструкторів із тактичної медицини. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати провайдерські навички рівня СМС і знати міжнародну програму навчання бойових медиків (ТССС).

Також у полку бракує автоелектриків. На роботу запрошують фахівців, які вміють самостійно діагностувати та виправляти несправності, а також працювати зі спеціалізованим обладнанням.

ЗСУ робота армія полк "Азов" вакансії Рекрутинг

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