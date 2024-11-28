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"Азов" ищет на фронт поваров — какие условия и требования

28 ноября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Есть вакансия в Азов — на фронт приглашают поваров
Бойцы ВСУ в столовой. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения " Азов " приглашает на работу поваров. Кандидаты должны иметь как минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и знание технологии приготовления блюд. Заработная плата составляет до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности поваров будет входить:

  • приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;
  • осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;
  • проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;
  • порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;
  • соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • профессионально-техническое образование;
  • желаемый опыт работы от 1-го года;
  • наличие медицинской книги;
  • знание технологии приготовления блюд и правил гигиены;
  • ответственное отношение к результатам работы;
  • знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов;
  • чистоплотность.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что также бригада "Азов" ищет в своих подразделениях людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. Речь идет об операторах-сантехниках банно-стирального комбината.

Кроме того, работу предлагают людям, которые могут обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.

работа полк "Азов" мобилизация вакансии война в Украине Рекрутинг фронт

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