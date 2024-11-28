Есть вакансия в Азов — на фронт приглашают поваров

Бойцы ВСУ в столовой. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения " Азов " приглашает на работу поваров. Кандидаты должны иметь как минимум профессионально-техническое образование, медицинскую книгу и знание технологии приготовления блюд. Заработная плата составляет до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности поваров будет входить:

приготовление блюд и кулинарных изделий для военнослужащих;

осуществление вспомогательной работы по изготовлению блюд и кулинарных изделий;

проведение процессов первичной кулинарной обработки сырья;

порционирование (комплектование), раздача блюд массового спроса для большого количества военнослужащих личного состава;

соблюдение стандартов приготовления блюд, правил гигиены и норм охраны труда.

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

профессионально-техническое образование;

желаемый опыт работы от 1-го года;

наличие медицинской книги;

знание технологии приготовления блюд и правил гигиены;

ответственное отношение к результатам работы;

знание правил и сроков хранения сырья и полуфабрикатов;

чистоплотность.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что также бригада "Азов" ищет в своих подразделениях людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. Речь идет об операторах-сантехниках банно-стирального комбината.

Кроме того, работу предлагают людям, которые могут обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.