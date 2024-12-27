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"Азов" ищет на фронт автоэлектриков — какая зарплата и требования

27 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают автоэлектрикам
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Кандидаты должны иметь в этой области знания, умения и самое главное — опыт работы. Платить обещают от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в пятницу, 27 декабря, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

В опубликованной вакансии указано, что в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии бригада "Азов" приглашает на работу водителей, имеющих водительское удостоверение категории С и СЕ. Для устройства требуется опыт вождения от одного года, а также навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бойцы предлагают работу тем, кто умеет ремонтировать беспилотники. Речь идет про радиотехников. Потенциальные кандидаты должны иметь техническое среднее специальное образование или опыт работы на смежных специальностях.

работа деньги полк "Азов" зарплата война в Украине

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