Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам

Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на работу автоелектриків. Кандидати повинні мати у цій галузі знання, вміння, і найголовніше — досвід роботи. Платити обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 27 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

В опублікованій вакансії вказано, що до обов'язків автоелектриків входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Для влаштування потрібен досвід водіння від одного року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бійці пропонують роботу тим, хто вміє ремонтувати безпілотники. Мова йде про радіотехніків. Потенційні кандидати повинні мати технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи на суміжних спеціальностях.