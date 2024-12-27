Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам

"Азов" шукає на фронт автоелектриків — яка зарплата та вимоги
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на работу автоелектриків. Кандидати повинні мати у цій галузі знання, вміння, і найголовніше — досвід роботи. Платити обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 27 грудня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
В опублікованій вакансії вказано, що до обов'язків автоелектриків входитиме:
- діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;
- монтаж та заміна електричних компонентів;
- виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;
- використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
- знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
- вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
- вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
- відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії бригада "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Для влаштування потрібен досвід водіння від одного року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів.
Також бійці пропонують роботу тим, хто вміє ремонтувати безпілотники. Мова йде про радіотехніків. Потенційні кандидати повинні мати технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи на суміжних спеціальностях.
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