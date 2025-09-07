Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает инженерам-разведчикам

Военнослужащий "Азова". Фото иллюстративное: hromadske.radio

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения молодых военнослужащих, которые готовы к большим нагрузкам. Речь идет об инженерах-разведчиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 4 сентября.

Реклама

Читайте также:

Обязанности инженера-разведчика и требования к кандидатам

Инженер-разведчик должен участвовать в диверсионных действиях, засадах, налетах в составе группы, разминировать местности и устанавливать минные заграждения.

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые имеют хорошую физическую подготовку, способны переносить большие нагрузки и преодолевать расстояния с большим количеством амуниции. От претендентов на должность ожидают готовности к длительным боевым действиям, стремления к саморазвитию и оттачиванию навыков. Военные должны быть дисциплинированными, стремиться уничтожать врага, уметь слушать, быстро учиться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют выполнять кровельные работы. Речь идет о кровельщиках.

Также в ряды бригады приглашают уборщиков. Среди обязанностей таких работников поддержание чистоты в служебных помещениях.