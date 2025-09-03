Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает уборщикам служебных помещений

В "Азове" новая вакансия — надо убирать в помещениях
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут заботиться о чистоте. Речь идет об уборщиках служебных помещений.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 30 августа.
Обязанности уборщика служебных помещений
Уборщик должен ежедневно убирать помещения и поддерживать в них чистоту, своевременно выносить отходы и мусор. Обязательным требованием является соблюдение санитарных норм и правил безопасности.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают ответственных и внимательных к деталям людей, желающих работать по графику и создавать комфортную среду для персонала. От специалистов ожидают готовности к работе в команде, выполнения указаний руководства.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам график работы 5/2 по восемь часов ежедневно, официальное трудоустройство и социальные гарантии, бронирование, ежегодный отпуск продолжительностью 24–28 дней, единоразовую материальную помощь. Ежемесячная зарплата составит 13–14 тысяч гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" нужны люди, которые уверенно пользуются компьютером и имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.
Также в бригаде не хватает боевых медиков. Среди обязанностей таких военных оказание неотложной медицинской помощи.
