Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб В "Азове" новая вакансия — надо убирать в помещениях

В "Азове" новая вакансия — надо убирать в помещениях

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает уборщикам служебных помещений
Уборщики. Фото иллюстративное: istock.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут заботиться о чистоте. Речь идет об уборщиках служебных помещений.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 30 августа.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет уборщиков служебных помещений
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности уборщика служебных помещений

Уборщик должен ежедневно убирать помещения и поддерживать в них чистоту, своевременно выносить отходы и мусор. Обязательным требованием является соблюдение санитарных норм и правил безопасности.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и внимательных к деталям людей, желающих работать по графику и создавать комфортную среду для персонала. От специалистов ожидают готовности к работе в команде, выполнения указаний руководства.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам график работы 5/2 по восемь часов ежедневно, официальное трудоустройство и социальные гарантии, бронирование, ежегодный отпуск продолжительностью 24–28 дней, единоразовую материальную помощь. Ежемесячная зарплата составит 13–14 тысяч гривен. 

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые уверенно пользуются компьютером и имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.

Также в бригаде не хватает боевых медиков. Среди обязанностей таких военных оказание неотложной медицинской помощи.

работа бригада "Азов" вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации