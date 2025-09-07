Відео
"Азов" шукає молодих і сильних бійців — вакансія

"Азов" шукає молодих і сильних бійців — вакансія

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам-розвідникам
Військовослужбовець "Азова". Фото ілюстративне: hromadske.radio

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи молодих військовослужбовців, які готові до великих навантажень. Йдеться про інженерів-розвідників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 4 вересня.

Читайте також:

Обов'язки інженера-розвідника та вимоги до кандидатів

Інженер-розвідник має брати участь у диверсійних діях, засідках, нальотах у складі групи, розміновувати місцевості та встановлювати мінні загородження.

На роботу запрошують людей віком від 18 до 30 років, які мають хорошу фізичну підготовку, здатні переносити великі навантаження й долати відстані з великою кількістю амуніції. Від претендентів на посаду очікують готовності до тривалих бойових дій, прагнення саморозвитку й відточення навичок. Військові мають бути дисциплінованими, прагнути знищувати ворога, уміти слухати, швидко вчитися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють виконувати покрівельні роботи. Йдеться про покрівельників.

Також до лав бригади запрошують прибиральників. Серед обов'язків таких працівників підтримання чистоти у службових приміщеннях.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
