Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает сержантам по материальному обеспечению

Военнослужащий "Азова". Фото иллюстративное: InfoResist

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют вести учет. Речь идет о сержантах по материальному обеспечению.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 13 января.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности сержанта по материальному обеспечению в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Сержант по материальному обеспечению должен получать и списывать материальные ценности, а также вести их учет.

На работу приглашают ответственных людей, которые умеют работать с документами, имеют водительское удостоверение категории B и опыт вождения.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в бригаде "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют строить. В бригаде есть вакантные места для строителей-разнорабочих.

Таже "Азов" ищет фотографов. Чтобы занять эту должность, нужно уметь фотографировать и обрабатывать фотографии.