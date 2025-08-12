Видео
Главная Штаб "Азов" ищет автоэлектриков — сколько готовы платить

"Азов" ищет автоэлектриков — сколько готовы платить

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 03:40
Работа в Азове - какие условия предлагают автоэлектрикам
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua

Бригаде "Азов" приглашает на работу специалистов на должность автоэлектрика. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и не менее 1 года опыта работы. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
"Азов" шукає автоелектриків — скільки готові платити - фото 1
Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот с сайта work.ua

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии "Азову" нужны танкисты. Бригада рассматривает людей в том числе без опыта.

Также мы писали, что бригада ищет людей, которые готовы работать водителями. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
