Робота в Азов — які умови пропонують танкістам

Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу танкістів. Військові розглядають кандидатів без бойового досвіду, однак важливо мати бажання вчитися і вмотивованість. Рівень заробітної плати становитиме від 25 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у неділю, 3 серпня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:

знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;

утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;

уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.

Підійде кандидат на посаду, який має:

бажання вчитися;

вмотивованість;

готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, крім цієї вакансії в "Азові" потрібні люди, які вміють будувати інженерні споруди. Зокрема, мова йде про фахівців з будівництва.

Також ми писали, що бригада шукає людей на посаду бойових медиків. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку та не менше 1 року досвіду роботи.