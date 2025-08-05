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В "Азові" потрібні танкісти — яку пропонують зарплату

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують танкістам
Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу танкістів. Військові розглядають кандидатів без бойового досвіду, однак важливо мати бажання вчитися і вмотивованість. Рівень заробітної плати становитиме від 25 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у неділю, 3 серпня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:

  • знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
  • утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;
  • уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • бажання вчитися;
  • вмотивованість;
  • готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, крім цієї вакансії в "Азові" потрібні люди, які вміють будувати інженерні споруди. Зокрема, мова йде про фахівців з будівництва.

Також ми писали, що бригада шукає людей на посаду бойових медиків. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку та не менше 1 року досвіду роботи.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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