Робота в Азов — які умови пропонують танкістам

В "Азові" потрібні танкісти — яку пропонують зарплату
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу танкістів. Військові розглядають кандидатів без бойового досвіду, однак важливо мати бажання вчитися і вмотивованість. Рівень заробітної плати становитиме від 25 до 127 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у неділю, 3 серпня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів у танковому батальйоні входитиме:
- знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
- утримування машину в постійній бойовій готовності до дій;
- уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- бажання вчитися;
- вмотивованість;
- готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, крім цієї вакансії в "Азові" потрібні люди, які вміють будувати інженерні споруди. Зокрема, мова йде про фахівців з будівництва.
Також ми писали, що бригада шукає людей на посаду бойових медиків. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку та не менше 1 року досвіду роботи.
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