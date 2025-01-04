Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам и какую зарплату

Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua

Бригаде "Азов" требуются на фронт автоэлектрики. Кандидаты должны иметь знания и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в п'пятницу, 3 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки;

Бойцы "Азова" в свою очередь предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет на работу водителей бензовозов. Потенциальным кандидатам нужно иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы, а также соответствовать ряду других требований.

Таже бойцы предлагают работу сварщикам металла. Нужны люди, которые имеют опыт работы более года, работали с различными видами сварки, а также знают и понимают технические чертежи и конструкции.