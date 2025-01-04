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"Азов" ищет автоэлектриков — какая зарплата и требования

4 января 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам и какую зарплату
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригаде "Азов" требуются на фронт автоэлектрики. Кандидаты должны иметь знания и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в п'пятницу, 3 января, на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки;

Бойцы "Азова" в свою очередь предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет на работу водителей бензовозов. Потенциальным кандидатам нужно иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы, а также соответствовать ряду других требований.

Таже бойцы предлагают работу сварщикам металла. Нужны люди, которые имеют опыт работы более года, работали с различными видами сварки, а также знают и понимают технические чертежи и конструкции.

 

 

ВСУ работа полк "Азов" финансы деньги зарплата

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