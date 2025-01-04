Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам и какую зарплату

"Азов" ищет автоэлектриков — какая зарплата и требования
Бригаде "Азов" требуются на фронт автоэлектрики. Кандидаты должны иметь знания и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 25 до 125 тысяч гривен месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в п'пятницу, 3 января, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:
- диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки;
Бойцы "Азова" в свою очередь предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада спецназначения "Азов" ищет на работу водителей бензовозов. Потенциальным кандидатам нужно иметь водительское удостоверение категории С и Е, опыт работы, а также соответствовать ряду других требований.
Таже бойцы предлагают работу сварщикам металла. Нужны люди, которые имеют опыт работы более года, работали с различными видами сварки, а также знают и понимают технические чертежи и конструкции.
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