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Главная Штаб "Азов" ищет аналитиков разведки — сколько будут платить

"Азов" ищет аналитиков разведки — сколько будут платить

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 03:26
Работа в Азове — какие условия предлагают аналитикам разведки
Военный с дроном. Иллюстративное фото: Армия Информ
Ключові моменти Работа в "Азове"

Бригада спецназначения "Азов" ищет людей на должность аналитиков разведки. Кандидаты должны уверенно пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и не только. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 14 июня, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

  • анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
  • учет и ведение служебной документации;
  • контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
  • навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
  • опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
  • опыт OSINT;
  • является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет на работу людей, которые знают конструкции аккумуляторных батарей. Речь идет об аккумуляторщиках.

Также бригада ищет людей, которые разбираются в инвентаризации и умеют вести документацию. На работу приглашают бухгалтеров учетной группы.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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