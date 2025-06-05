Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам

В "Азові" потрібні акумуляторники — які умови роботи
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають конструкції акумуляторних батарей. Йдеться про акумуляторників.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 29 травня.
Обов'язки акумуляторника та вимоги до кандидатів на посаду
Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.
На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують сумлінного виконання поставлених задач і готовності до роботи як у тилу, так і в зоні бойових дій.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей мають досвід з евакуації поранених і працювали з ургентними пацієнтами. Йдеться про медиків евакуаційного відділення.
Також у бригаді потрібні люди, які знаються на інвентаризації та вміють вести документацію. На роботу запрошують бухгалтерів облікової групи.
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