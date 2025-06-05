Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Штаб В "Азові" потрібні акумуляторники — які умови роботи

В "Азові" потрібні акумуляторники — які умови роботи

Ua en ru
Дата публікації: 5 червня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам
Військовослужбовці "Азова". Фото ілюстративне: molbuk.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають конструкції акумуляторних батарей. Йдеться про акумуляторників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 29 травня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає акумуляторника
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки акумуляторника та вимоги до кандидатів на посаду

Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.

На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують  сумлінного виконання поставлених задач і готовності до роботи як у тилу, так і в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей мають досвід з евакуації поранених і працювали з ургентними пацієнтами. Йдеться про медиків евакуаційного відділення.

Також у бригаді потрібні люди, які знаються на інвентаризації та вміють вести документацію. На роботу запрошують бухгалтерів облікової групи.

робота бригада "Азов" мобілізація військовослужбовці 12 бригада "Азов" акумулятор
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /